Cayó narcobanda en Maipú y Recoleta: ocultaban la mercancía en la rueda de repuesto de un taxi

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una red dedicada al abastecimiento y distribución de drogas que operaba en las comunas de Maipú y Recoleta.

El operativo, ejecutado por el equipo Microtráfico Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Maipú, dejó cuatro detenidos —una mujer chilena y tres hombres peruanos— y la incautación de cinco kilos de cannabis sativa, valorados en más de 33 millones de pesos.

La investigación permitió detectar la dinámica de la banda tras fiscalizar un taxi en Maipú, donde hallaron la droga oculta dentro de la rueda de repuesto.

Posteriormente, los efectivos allanaron la vivienda de los imputados en Recoleta, descubriendo cargamentos dosificados al por mayor.

"En horas de la tarde (del sábado), se logra detener a tres ciudadanos peruanos que entregaban droga a los traficantes en Maipú. Además, se ingresa al domicilio que estos tenían en Recoleta, donde se encuentra también droga al por mayor —dosificada (en (paquetes) de medio kilo, un kilo y dos kilos— que distribuían a los distintos traficantes", señaló el fiscal José Solís, de la Fiscalía Local Maipú-Cerrillos.

Todos los antecedentes e imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para su correspondiente control de detención y formalización.