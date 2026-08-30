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Tópicos: País | Policial | Drogas

Cayó narcobanda en Maipú y Recoleta: ocultaban la mercancía en la rueda de repuesto de un taxi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hallazgo del cargamento escondido permitió al equipo MT-0 de la PDI ubicar a los proveedores.

La intervención concluyó con el decomiso de cinco kilos de marihuana, dosificados en paquetes de gran tamaño, y la detención de cuatro personas.

Cayó narcobanda en Maipú y Recoleta: ocultaban la mercancía en la rueda de repuesto de un taxi
 Policía de Investigaciones

La droga incautada fue avaluada en más de 33 millones de pesos.

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La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una red dedicada al abastecimiento y distribución de drogas que operaba en las comunas de Maipú y Recoleta.

El operativo, ejecutado por el equipo Microtráfico Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Maipú, dejó cuatro detenidosuna mujer chilena y tres hombres peruanos— y la incautación de cinco kilos de cannabis sativa, valorados en más de 33 millones de pesos.

La investigación permitió detectar la dinámica de la banda tras fiscalizar un taxi en Maipú, donde hallaron la droga oculta dentro de la rueda de repuesto.

Posteriormente, los efectivos allanaron la vivienda de los imputados en Recoleta, descubriendo cargamentos dosificados al por mayor.

"En horas de la tarde (del sábado), se logra detener a tres ciudadanos peruanos que entregaban droga a los traficantes en Maipú. Además, se ingresa al domicilio que estos tenían en Recoleta, donde se encuentra también droga al por mayor —dosificada (en (paquetes) de medio kilo, un kilo y dos kilos— que distribuían a los distintos traficantes", señaló el fiscal José Solís, de la Fiscalía Local Maipú-Cerrillos.

Todos los antecedentes e imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para su correspondiente control de detención y formalización.

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