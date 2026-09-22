Estilo James Bond: Traficante poseía un arma de fuego con apariencia de lápiz

Al más puro estilo de las películas de James Bond, un narcotraficante afincado en la Región Metropolitana fue sorprendido en posesión de un arma de fuego camuflada como lápiz.

Según informó la PDI, se trata de un objeto "de fabricación particular" que fue descubierto en un allanamiento realizado en la capital, en el marco de un operativo que permitió incautar 117 kilos de droga -principalmente cocaína-, avaluados en unos 2.500 millones de pesos.

"La particularidad que tiene esta arma de fantasía es su fácil ocultamiento: es un arma que se puede portar en la chaqueta, en un bolsillo, en un bolso, minimizando el riesgo de que sea detectada. (Sin embargo) puede ser usada y puede ser letal", explicó el prefecto inspector Erick Menay.

Si bien el implemento "tiene la carencia (el problema de que permite disponer) de un solo disparo, puede ser letal", con su calibre .22, enfatizó el detective.

El procedimiento en cuestión fue desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y se materializó en la Ruta 5 Norte, donde fueron detenidas cinco personas.

Cuatro allanamientos a domicilios dejaron otros dos detenidos, para totalizar un grupo de siete narcotraficantes (cuatro colombianos, una dominicana y dos chilenos).

Esta estructura se dedicaba al traslado y comercialización de drogas en sector sur de la capital.