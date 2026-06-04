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Tópicos: País | Policial | Drogas

Fallida quitada de droga terminó con un hombre baleado en San Ramón

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Una fallida quitada de droga dejó a un hombre de 55 años en estado grave tras ser baleado por antisociales en la comuna de San Ramón.

Según información preliminar, cinco delincuentes irrumpieron en el domicilio de esta víctima para dar con las sustancias, pero aparentemente se equivocaron de casa, encontrándose con una familia compartiendo en el interior.

De todos modos, los responsables intimidaron al hombre con armas de fuego, exigiendo que entregase droga que no tenía, y ante su negativa, le dispararon en al menos cinco ocasiones.

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