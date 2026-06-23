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Tópicos: País | Policial | Drogas

Operativo antidrogas dejó tres detenidos en Ercilla: Se incautaron armas y municiones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros realizó allanamientos simultáneos en el sector de Chamichaco.

Operativo antidrogas dejó tres detenidos en Ercilla: Se incautaron armas y municiones
 Carabineros

Durante el operativo se detuvo a dos hombres y una mujer que mantenían antecedentes penales.

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Carabineros detuvo a tres personas acusadas por porte de droga e incautó armas y municiones durante un operativo realizado este martes en la comuna de Ercilla (Región de La Araucanía).

"Personal del OS-9 Araucanía, en compañía de personal GOPE y COP, dieron cumplimiento a una orden emanada del Juzgado de Garantía de Collipulli de entrada y registro al sector de Chamichaco", informó el coronel de Carabineros Manuel Aravena.

"En esta diligencia se ingresó a cuatro domicilios, logrando la detención de tres personas: dos hombres y una mujer, de los cuales los varones mantienen antecedentes penales, sin causas pendientes", agregó el oficial.

Durante el operativo se incautaron dos escopetas, una pistola a fogueo, marihuana a granel y elaborada, dos chalecos antibalas, equipos radiales y munición.

Los aprehendidos pasarán a control de detención durante esta jornada.

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