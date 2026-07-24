PDI decomisó más de 197 kilos de cocaína importada desde Bolivia

La Brigada Antinarcóticos de la PDI incautó más de 197 kilos de droga, entre clorhidrato de cocaína y cocaína base, cargamento avaluado en cerca de 3.000 millones de pesos que traficantes pretendían comercializar en el sector sur de Santiago.

Los tres detenidos en este caso -dos bolivianos y uno chileno- ingresaron la sustancia a nuestro país desde Bolivia, tras cruzar un paso no habilitado en la Región de Antofagasta.

Además de la droga, "se incautaron los vehículos que estos sujetos utilizaban, tanto el acondicionado para el acopio, como uno que operaban como especie de 'punta de lanza', alertando los controles en la ruta", detalló el comisario Rubén Martínez.