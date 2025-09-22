Tópicos: País | Policial | Drogas
Perro policial delató a pareja que llevaba siete kilos de droga adosados al cuerpo
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Un hombre y una mujer jóvenes fueron detenidos tras ser detectados en Lampa portando adosados al cuerpo, a bordo de un bus interurbano, casi siete kilos de clorhidrato de cocaína.
Según informó el capitán de Carabineros Diego Muñoz, el procedimiento fue liderado por funcionarios del OS7 y contó con apoyo de un perro detector de drogas.
Los detenidos son una mujer chilena de 27 años y un varón venezolano de 23. El sujeto tenía situación migratoria regular, pero al igual que su compañera, registraba antecedentes penales.