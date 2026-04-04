"Plan Cannabis" sacó de circulación más de 58 millones de dosis de droga

La última edición de "Plan Cannabis", programa creado por la Policía de Investigaciones en 2001, logró una cifra histórica de 111.424 plantas de cannabis incautadas.

En la ceremonia de cierre de su edición número 25, realizada en el aeródromo General Freire de Curicó, permitió hacer un repaso de cómo se ha desarrollado la iniciativa enfocada en la detección y erradicación de cultivos ilícitos.

La cita fue encabezada por el prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria de la PDI, y el jefe nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay.

De esa forma, se destacaron los principales avances desde el 2001 hasta la fecha, incluyendo la incorporación del uso de helicópteros en 2003; las mejoras de precisión táctica gracias al uso de grúas de descenso y mallas de carga a partir del 2010; las modificaciones investigativas a partir del 2015 y los cambios de paradigma sobre evolución del fenómeno y los asentamientos a partir del 2020.

El prefecto inspector Menay destacó que "cada planta puede generar entre 350 y 500 gramos de Sumidades Floridas de Cannabis o 'cogollos', por lo que las 111.424 plantas incautadas en esta edición del Plan, equivalen a más de 58 millones de dosis, con una valorización estimada en 290.000 millones de pesos".

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo Escobar, relevó el "compromiso de la PDI con este programa, así como el esfuerzo y labor de todo el personal que cada año desarrolla funciones en Plan Cannabis".

En una línea similar, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, resaltó el compromiso del Gobierno con el combate al tráfico de esta sustancia.