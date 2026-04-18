Siete detenidos e incautación de drogas y armas dejaron operativos de Carabineros en la RM

Operativos de Carabineros efectuados las últimas 24 horas en tres comunas de la Región Metropolitana resultaron con armas y drogas incautadas, además de siete detenidos, entre los que figura un menor de edad que exhibió una subametralladora artesanal en redes sociales.

Los procedimientos, que combinaron patrullajes preventivos, respuesta a denuncias e inteligencia policial, se realizaron en puntos críticos de Estación Central, Melipilla y Puente Alto, tras un operativo conjunto hecho con la PDI el miércoles.

Estación Central: Dos extranjeros y dos chilenos detenidos por transacción de droga

La labor comenzó en Estación Central, donde Carabineros de la 21ª Comisaría recibieron denuncias por disparos injustificados y microtráfico, por lo que desplegaron vigilancias discretas en el pasaje Nicanor Zelanda.

Posteriormente, cerca de las 17:00 horas, los uniformados detectaron una transacción de droga en flagrancia. Por lo tanto, ingresaron al inmueble involucrado y detuvieron a cuatro personas: dos extranjeros cuya situación migratoria está en revisión y dos chilenos con antecedentes.

Asimismo, Carabineros incautó una pistola con número de serie borrado, otra a fogueo y droga dosificada y lista para su comercialización.

Melipilla: Menor de 16 años poseía subametralladora UZI artesanal y la exhibía en redes

En paralelo, a través de trabajo de ciberinteligencia y la recepción de una denuncia, la Prefectura Costa de Carabineros detectó a un menor de 16 años exhibiendo armas aparentemente de fuego en redes sociales.

Posteriormente, la 24ª Comisaría de la institución de la comuna localizó al adolescente tras el allanamiento de dos domicilios en la Villa Altos del Maitén.

El general inspector Manuel Cifuentes, jefe de Zona Metropolitana, detalló que "se verificó la ubicación de determinadas páginas, en las cuales se observaban a dos adolescentes portando armas de fuego y armas blancas. En virtud de lo anterior y con pruebas de coordinación con el Ministerio Público, se hizo un ingreso voluntario a uno de esos inmuebles y se logró incautar una sub-ametralladora" Uzi calibre 12.

El arma "está siendo periciado por el Laboratorio Criminalístico para ver su aptitud para el disparo", mientras que el menor fue detenido, agregó.

Puente Alto: Víctima con lesiones visibles pidió ayuda y agresor fue capturado

Por último, en Puente Alto, Carabineros de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas fueron advertidos por una víctima que presentaba lesiones visibles tras haber sido encañonada y amenazada.

Posteriormente, los efectivos se dirigieron a los bloques de la calle Chiloé y capturaron al agresor: un hombre de 43 años con antecedentes penales, además de incautarle una pistola marca Taurus, un cargador y siete cartuchos de nueve milímetros.