El CEO de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, explicó este sábado en El Diario de Cooperativa que, tras el impacto inicial, la relación de los chilenos con la Inteligencia Artificial (IA) entró en una fase de madurez que se aleja de los extremos.

"En Chile nosotros nos hemos mantenido en una posición que, de alguna forma, (...) es bien chilena, que tiene que ver con que nosotros nos movemos en el balance muy al medio del ranking entre lo que es el entusiasmo y el nerviosismo. Entonces, es como todo acá en Chile, que decimos que estamos 'tranquilo-nerviosos'", señaló Fritis.

Este estado de ánimo responde a que los chilenos han ido perdiendo el efecto de novedad. El experto recordó que hace cuatro años, con la irrupción de herramientas como ChatGPT, las personas estaban muy entusiasmadas por los cambios que vendrían. Sin embargo, hoy esos indicadores han ido cayendo.

"Cuando estaba llegando la Inteligencia Artificial, se instaló rápidamente el temor de que esto iba a poder quitar muchos trabajos, muchos empleos, y había mucho nerviosismo. Y el nerviosismo también cayó en el último año", analizó el representante de Ipsos Chile.

A pesar de la cautela, el balance general es positivo. Actualmente, los chilenos están viendo más ventajas que costos en el uso de la IA, especialmente cuando se trata de servicios básicos y bienestar social. El área de la salud es donde existe mayor esperanza de un impacto transformador.

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