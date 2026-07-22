Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago4.7°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

"El Rana", acusado de asesinar a los carabineros Nain y Cosme, fue trasladado a Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delincuente Carlos Cancino Tapia, apodado "El Rana" y acusado de haber asesinado a los carabineros Eugenio Nain y Marcos Cosme, fue trasladado este martes desde Valdivia hasta la Región Metropolitana, e ingresó al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

La operación se desarrolló bajo un amplio despliegue de seguridad, ejecutado por Gendarmería y con apoyo de varias unidades especializadas de Carabineros: GOPE, radiopatrullas y un helicóptero.

contenido de servicio
Las + leídas