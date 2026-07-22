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"El Rana", acusado de asesinar a los carabineros Nain y Cosme, fue trasladado a Santiago
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Autor: Redacción Cooperativa
El delincuente Carlos Cancino Tapia, apodado "El Rana" y acusado de haber asesinado a los carabineros Eugenio Nain y Marcos Cosme, fue trasladado este martes desde Valdivia hasta la Región Metropolitana, e ingresó al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
La operación se desarrolló bajo un amplio despliegue de seguridad, ejecutado por Gendarmería y con apoyo de varias unidades especializadas de Carabineros: GOPE, radiopatrullas y un helicóptero.