En plena fiscalización, conductor huyó por el río Mapocho y pidió ayuda a familiares

Un hombre chileno de 30 años fue detenido tras una persecución a pie que se extendió por más de media hora y en la que participaron funcionarios de Seguridad Municipal de Vitacura y Carabineros.

De acuerdo con información policial, el procedimiento comenzó cuando personal municipal detectó un automóvil Chevrolet que mantenía un encargo vigente por robo desde febrero, delito ocurrido en la comuna de El Monte.

Tras recibir la alerta, carabineros de la 37ª Comisaría llegaron hasta un servicentro ubicado en la Costanera Norte, a la altura del kilómetro 2,5 en dirección al poniente, donde fiscalizaron al conductor.

Durante el control de identidad, el hombre entregó datos falsos y huyó corriendo, lo que dio inicio a un seguimiento por las riberas del río Mapocho y un cerro del sector.

El capitán Boris Castillo detalló que "la persecución se extendió tanto por el río Mapocho y posteriormente subió a un cerro; esto duró aproximadamente como una media hora. Él escapa a pie. Luego de un seguimiento de infantería y personal municipal, se logró la detención".

Mientras escapaba, el sujeto llamó a familiares para que acudieran en su ayuda. Según la policía, tres personas llegaron al lugar e intentaron impedir su captura, por lo que también fueron detenidas por el delito de obstrucción a la justicia.

El principal imputado registraba antecedentes policiales por delitos violentos y contra la propiedad cometidos cuando era menor de edad.

Los cuatro detenidos quedaron a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.