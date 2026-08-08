Extranjero fue detenido en Aeropuerto de Santiago por intentar sobornar a carabineros con 60 mil pesos

Un ciudadano de nacionalidad uruguaya fue detenido este sábado en flagrancia por Carabineros al interior del Aeropuerto Internacional "Arturo Merino Benítez" de Pudahuel, luego de intentar sobornar a los funcionarios policiales con la suma de 60 mil pesos en efectivo para evitar una infracción por mantener su documentación vencida.

El procedimiento se gestó en el marco de los controles preventivos y fiscalizaciones aleatorias que la policía mantiene desplegados en el principal terminal aéreo del país.

Respecto a los detalles del caso, la comisaria de la 27ª Comisaría Aeropuerto, mayor Priscila Aguilar, detalló que "el procedimiento se gestó al momento de realizar un control vehicular aleatorio preventivo, y al requerir la documentación de este, la mantenía vencida".

"Con el propósito de dejar sin efecto este procedimiento, ofrece la suma de 60 mil pesos de dinero en efectivo al personal de servicio. Es así que, bajo los estrictos principios de probidad e integridad, los carabineros rechazaron de inmediato este dinero e informaron al ciudadano que estaba cometiendo un delito en situación de flagrancia, procediendo con su inmediata detención", confirmó la funcionaria policial.

Tras concretarse la detención en el lugar de los hechos, todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, entidad que determinará las diligencias correspondientes y las acciones judiciales que se tomarán en contra del imputado.