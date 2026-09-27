Falsificadores de tarjetas bancarias fueron descubiertos por darse un lujo innecesario

El fallido intento de una millonaria transacción al interior del Hotel Wyndham Pettra -ubicado en la comuna de Lo Barnechea- delató a una banda criminal que se dedicaba a falsificar tarjetas bancarias.

Los hechos quedaron al descubierto cuando el personal del mentado hotel trató de realizar un cobro por un monto mayor a los seis millones de pesos a cuatro sujetos que querían pagar con una tarjeta.

Sin embargo, la transacción era constantemente rechazada por el sistema, por lo que los trabajadores contactaron a su proveedor, que advirtió del uso de una tarjeta de crédito falsificada.

Ante ello, el personal del recinto dio aviso a Carabineros, que en flagrancia detuvo a los cuatro imputados y, además, les incautó una impresora, un notebook y celulares de alta gama y tarjetas de PVC en blanco.

La subprefecta Rossana Mosquera, jefa de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Lo Barnechea, indicó que los aprehendidos "tenían un modus operandi que tiene que ver con la falsificación de tarjetas y operar en hoteles, tanto nacionales como internacionales".

"Al momento de la detención de estos sujetos, en su poder se les encontró impresoras, equipos de notebook de alta gama, tarjetas de PVC en blanco -para falsificar artículos bancarios y cédulas de identidades chilenas y argentinas-, además de cuatro teléfonos celulares" lujosos, señaló.