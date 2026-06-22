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El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros desplegó este lunes un amplio contingente para evacuar el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y el Centro de Justicia de Santiago en respuesta a una serie de amenazas que apuntaban a la supuesta instalación de una bomba.
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