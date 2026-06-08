Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública

Un ataque armado dejó a un ciudadano de nacionalidad venezolana en riesgo vital, la noche de este domingo, en la capitalina comuna de Lampa.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de su automóvil en la esquina de Baquedano con Balmaceda, momento en que fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

La fiscal Claudia España, integrante del equipo contra el crimen organizado y homicidios (ECOH) del Ministerio Público, informó que la víctima fue hallada "con alrededor de seis impactos balísticos en la zona superior de su cuerpo".

Respecto al detalle del crimen, la persecutora dio cuenta que, "de acuerdo con lo que se pudo levantar de las cámaras de seguridad hasta el momento, hay un vehículo que pasa por el lado donde se encontraba la víctima y efectúan disparos. Hay algunos (atacantes) a pie y otros al interior (del auto)".

El ataque ocurrió mientras la pareja del afectado se encontraba realizando compras, siendo ella la primera en auxiliarlo y alertar a Carabineros.

Hasta el último reporte médico, el hombre permanece en riesgo vital en un centro asistencial.

Las autoridades han descartado que este hecho tenga relación con el homicidio del adulto mayor ocurrido en la misma comuna horas antes.