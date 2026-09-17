Balacera en plena vía pública de Quinta Normal dejó un motociclista muerto

Un conductor de motocicleta fallecido y su acompañante herido a bala fue el saldo de una violenta balacera ocurrida durante la madrugada de este jueves en la capitalina comuna de Quinta Normal.

El hecho, ocurrido en calle Villasana con Vargas Fontecilla, movilizó al personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público para indagar la dinámica de lo ocurrido y dar con el paradero de los homicidas, quienes escaparon del sector tras percutar los disparos.

De acuerdo con las primeras indagatorias en el lugar, dos personas que se trasladaban a bordo de una motocicleta se detuvieron junto a un vehículo menor que se encontraba en el lugar, momento en el cual se produjo un diálogo entre ambos grupos.

Instantes después de la conversación, sujetos desde el automóvil extrajeron armas de fuego y ejecutaron una ráfaga de disparos de manera directa contra los tripulantes de la moto.

Un ataque armado registrado en Quinta Normal dejó a un motociclista fallecido y a su acompañante herido tras ser abordados por desconocidos en plena vía pública. (FOTO: ATON)

A causa de los impactos, el conductor del vehículo menor murió en la vía pública, mientras que su copiloto sufrió heridas de consideración antes de ser socorrido.

Vocería de la Fiscalía ECOH

El fiscal Héctor López detalló que "se puede establecer que ambas víctimas llegan hasta el lugar a bordo de una motocicleta e interactúan con otros sujetos que se movilizaban en un vehículo, desde donde provienen los disparos, resultando uno de ellos fallecido".

"Ahora, las circunstancias por las cuales se conciertan para reunirse en este lugar es materia de investigación", precisó el persecutor del Equipo ECOH.

Tras la agresión, el herido debió ser derivado de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde los equipos médicos lograron estabilizarlo de sus lesiones de proyectil, permaneciendo fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, los equipos policiales concentran sus esfuerzos en establecer el vínculo existente entre las víctimas y los agresores, así como las motivaciones que propiciaron el fatal encuentro.