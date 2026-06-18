Ciclista acribilló a hombre tras discusión en paradero

Un hombre de 40 años de edad murió tras recibir múltiples disparos durante la noche del miércoles en la comuna capitalina de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en Clotario Blest con La Marina.

"Se estableció que la víctima se encontraba en un paradero de la locomoción colectiva, instante donde fue abordada por otro sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta y mantuvo una discusión con este sujeto, que percutó al menos cuatro disparos en su contra", señaló el comisario Rodrigo Gana, de la Policía de Investigaciones (PDI).

El afectado, de nacionalidad chilena, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, a cargo del caso, y se encuentra revisando las cámaras de vigilancia del sector para identificar al autor del crimen y determinar su paradero.