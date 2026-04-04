Ciudadano haitiano es buscado por homicidio en Quinta Normal

Carabineros levantó una alerta "se busca" para dar con el paradero de Victor Thiany, ciudadano haitiano de 27 años, quien se encuentra prófugo tras participar en un robo con homicidio el pasado 31 de marzo contra una adulta mayor, en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo con información policial, el sujeto es sindicado como el responsable del homicidio de María Leonor Valdevenito, chilena de 66 años, quien fue hallada muerta en su domicilio y con signos de haber sido golpeada.

El crimen fue descubierto por la hija de la víctima, quien llegó a la casa de su madre tras no saber de ella por 24 horas.

Según la Fiscalía Centro Norte, Thiany sostuvo un diálogo con un testigo "para efectos de alejarse del lugar a bordo del vehículo de la víctima".

La policía detalló que el sujeto tiene una estatura de 1,75 metros aproximadamente, su tez es morena oscura, y su fecha de nacimiento es el 20 de abril de 1998. "Representa un alto peligro para la seguridad pública, por lo que se solicita la colaboración ciudadana", señaló Carabineros.

La institución pidió que por cualquier información se contacte al Departamento de Organizaciones Criminales OS9, al número 229221070.