Cuerpo calcinado y desmembrado fue hallado al costado de una ruta en Curacaví

Un cuerpo calcinado y con signos de violencia fue hallado este viernes al costado de la ruta Camino a La Aurora, en la comuna capitalina de Curacaví.

Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal Ernesto Navarro, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que "personas que se encontraban realizando labores agrícolas en el sector, dan la alerta y dan cuenta que había un bulto que se estaba incendiando".

"Concurre Carabineros del sector, conjuntamente con seguridad ciudadana de la comuna de Curacaví, quienes se percatan que se trata de un cuerpo humano, el cual se encontraba desmembrado y en ese momento quemándose", detalló el persecutor.

Tras la confirmación del hallazgo, el Ministerio Público dispuso la concurrencia inmediata de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para el levantamiento de evidencia científica.

Sobre el perfil de la víctima, el fiscal Navarro precisó que "nos pudimos percatar que se trata de un sujeto, un hombre de alrededor de 25 a 30 años. Estamos tratando de identificarlo y realizar todas las labores tendientes a encontrar a los autores de este hecho".

Alcalde de Curacaví: Nos estamos convirtiendo en el patio trasero del crimen organizado

La investigación se desarrolla bajo un despliegue policial en el Camino La Aurora, donde también colabora la BIPE Antisecuestros de la PDI. Una de las hipótesis principales apunta a que el crimen podría ser el desenlace de un secuestro o estar motivado por rencillas territoriales del crimen organizado.

No obstante, las inspecciones en el terreno no han arrojado rastros de proyectiles o evidencias de balacera en el lugar exacto donde se encontró el cadáver.

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, expresó que "lo relevante de esta situación es que ocurrió en una zona residencial y tranquila, de donde no se tenía reportes de ningún tipo de incidente delictual y que se condice con la ocurrencia reciente de hechos similares".

"Estamos observando un patrón que describe que Curacaví se está convirtiendo en el patio trasero del crimen organizado de Santiago, donde decide terminar sus ilícitos", sostuvo.

Las instituciones trabajan en el cruce de datos para determinar la identidad del fallecido y establecer si el homicidio ocurrió en el mismo sitio eriazo o si el cuerpo fue trasladado hasta allí con el único fin de ser carbonizado para borrar evidencias.