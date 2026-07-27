Detienen a mujer por muerte de su pareja en Estación Central: afirma que la víctima se autoinfirió lesión fatal

Personal de Carabineros y el Ministerio Público investigan la muerte de un hombre de nacionalidad venezolana en el piso 4 de un edificio residencial ubicado en la intersección de Conde del Maule con Purísima, en la comuna capitalina de Estación Central.

El hallazgo se produjo luego de que su conviviente, de la misma nacionalidad y con quien tiene dos hijos en común —de 7 y 2 años—, diera aviso sobre el estado del sujeto, quien presentaba una herida letal en una de sus piernas que le provocó la muerte en el lugar.

Durante las primeras diligencias instruidas por la Fiscalía, la mujer entregó una declaración en la que aseguró que fue la propia víctima quien se provocó la cortadura. Sin embargo, ante los peritajes del sitio del suceso y los rastros encontrados en su cuerpo, fue aprehendida de manera preventiva.

El fiscal a cargo del caso, Luis Contardo, confirmó la calidad procesal de la mujer y las evidencias preliminares levantadas en el departamento.

"Un ciudadano de nacionalidad venezolana mantendría una lesión en una de sus piernas; una lesión que en principio reviste carácter de vital o letal. Efectivamente, hay una persona, que es la conviviente, que se encuentra, de momento, en calidad de detenida. Ella fue encontrada con evidencia biológica en su cuerpo, con sangre en las piernas y en las manos también. En principio, la versión que ella aporta es una autolesión por parte del fallecido", detalló el persecutor.

Las policías trabajan en constatar o descartar científicamente los testimonios recabados en el lugar para determinar la dinámica exacta del hecho y evaluar la posible configuración del delito de parricidio.

Debido a la gran cantidad de vehículos policiales y al trabajo de los equipos especializados en el sitio del suceso, la calle Purísima se mantuvo con el tránsito interrumpido en dirección a Conde del Maule durante la mañana.