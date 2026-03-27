En prisión quedó hombre por homicidio de hincha de Colo Colo previo al superclásico

Un hombre de 39 años fue detenido este viernes por su presunta participación como autor del homicidio de un hincha de Colo Colo, hecho ocurrido el pasado 1 de marzo en la comuna de Pudahuel, en la previa del clásico entre el cuadro albo y Universidad de Chile.

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, el incidente se registró en el sector de calle El Salitre con General Bonilla, donde un grupo de integrantes de la barra de Colo Colo habría llegado a vandalizar un mural de la hinchada rival.

En ese contexto se produjo un altercado que derivó en disparos, resultando fallecido un integrante de la barra del club albo, quien recibió un impacto balístico en medio del confuso incidente ocurrido horas antes del partido.

El subprefecto Walt Dapremont, subjefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló: "Se concretó el día de ayer (jueves) en la ciudad de Talcahuano la detención del hombre de 39 años de edad, por el delito de homicidio y lesiones graves".

"Esta investigación nace el 1 de marzo, cuando un bus que transportaba a hinchas del equipo de Colo-Colo pasaba por la comuna de Pudahuel con la intención de vandalizar un mural de la Universidad de Chile. Se produjo una discusión y barristas de este equipo, premunidos con bengalas y armas de fuego, dispararon en contra" de los adherentes albos, señaló.

El resultado fue "un fallecido y una víctima con lesiones graves, ambos por arma de fuego", indicó Dapremont.

Posteriormente, el detenido fue formalizado por los delitos de homicidio y homicidio frustrado, siendo este último en contra de un menor de 16 años. El tribunal mandó a prisión preventiva al sujeto por el plazo de 120 días de investigación.