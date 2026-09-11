Hallan el cuerpo de una mujer en fosa séptica de La Florida

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía confirmó esta madrugada el hallazgo del cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años al interior de la fosa séptica de un domicilio ubicado en la comuna de La Florida, específicamente en calle La Alambrada.

El operativo se originó luego de que vecinos del sector denunciaran a Carabineros que en dicho inmueble se había cometido un crimen y que la víctima había sido sepultada en el sistema de alcantarillado de la vivienda.

Este antecedente se contrastó con una denuncia por presunta desgracia interpuesta por una mujer que advertía sobre la desaparición de su hermana, quien residía en ese lugar.

Los primeros peritajes desarrollados en el sitio del suceso por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron establecer preliminarmente que el cuerpo presentaba una data de muerte "de entre uno y tres meses", detalló el fiscal Rodrigo Moya.

"El cuerpo sin vida, femenino, se encontraba en descomposición en una fosa séptica. Personas que se encontraban siendo fiscalizadas por personal de Carabineros dan aviso de que, al parecer, existía en un domicilio una persona fallecida y, en ese sentido, se llegó a dicho lugar para los efectos de encontrar a la mujer", indicó el persecutor del ECOH.

Hasta el momento, la investigación se encuentra en curso para esclarecer la autoría del crimen.

Dado que el inmueble se encuentra desocupado desde hace un tiempo, no hay personas detenidas ni sospechosos individualizados en esta etapa de las indagatorias.