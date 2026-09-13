Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre de 49 años fue asesinado a disparos cuando regresaba del trabajo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue interceptado por dos sujetos en calle Inca del Oro, quienes lo balearon en reiteradas ocasiones.

Hombre de 49 años fue asesinado a disparos cuando regresaba del trabajo
 Fiscalía ECOH

La víctima recibió los tiros a la altura del tórax.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 49 años fue asesinado a disparos cuando regresaba del trabajo a su casa en la calle Inca de Oro, en la comuna de Maipú.

Según información policial, la víctima fue interceptada por dos sujetos que se trasladaban en un vehículo, desde donde le dispararon en reiteradas ocasiones y posteriormente huyeron.

"Esta persona fue trasladada por un vehículo particular hasta el Hospital del Carmen, donde ingresó con signos vitales. No obstante, (pese a los esfuerzos médicos), falleció minutos después", informó el subprefecto Luis Espinosa, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

"Esta persona mantiene al menos dos impactos balísticos en la cara anterior del tórax, los que le ocasionaron la muerte", agregó el detective.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada