Un hombre de 49 años fue asesinado a disparos cuando regresaba del trabajo a su casa en la calle Inca de Oro, en la comuna de Maipú.

Según información policial, la víctima fue interceptada por dos sujetos que se trasladaban en un vehículo, desde donde le dispararon en reiteradas ocasiones y posteriormente huyeron.

"Esta persona fue trasladada por un vehículo particular hasta el Hospital del Carmen, donde ingresó con signos vitales. No obstante, (pese a los esfuerzos médicos), falleció minutos después", informó el subprefecto Luis Espinosa, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

"Esta persona mantiene al menos dos impactos balísticos en la cara anterior del tórax, los que le ocasionaron la muerte", agregó el detective.