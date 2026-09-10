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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue acribillado en Estación Central tras acudir a supuesta venta de vehículo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Recibió tres impactos de bala tras ser abordado por desconocidos que dispararon al menos ocho veces en la vía pública.

Hombre fue acribillado en Estación Central tras acudir a supuesta venta de vehículo
 Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía RM
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Un hombre de aproximadamente 30 años y de nacionalidad extranjera fue asesinado durante la noche del miércoles en la intersección de calle Obispo Francisco Javier Vásquez, en la comuna de Estación Central.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima aparentemente acudió al lugar para concretar la venta de un vehículo.

En ese contexto, fue abordado por desconocidos que percutaron al menos ocho disparos, de los cuales tres impactaron en su cuerpo.

Pese a que vecinos del sector le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia hacia la ex-Posta Central, el hombre falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

El caso está siendo investigado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, con el fin de establecer el móvil del crimen e identificar a los autores del ataque.

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