Hombre fue asesinado a tiros durante presunta encerrona en La Pintana

Un hombre fue asesinado a tiros en el marco de una presunta encerrona al vehículo en el que circulaba la noche del miércoles, en la comuna de La Pintana.

El auto en cuestión llegó a calle Rosa Ester con tres ocupantes en su interior quienes, según información preliminar, se trasladaron desde Maipú para comprar un computador en el sector, que había sido ofertado en redes sociales.

Los pasajeros fueron abordados cerca de las 21:00 horas, cuando el dúo fue abordado por delincuentes que circulaban en dos motos y, de acuerdo con una de las hipótesis que se manejan, su objetivo era quitarles el vehículo.

Más temprano, se dijo que el conductor decidió bajar y entregar el auto, pero el copiloto se resistió, tomando el asiento de su amigo y resultando baleado durante el escape.

Sin embargo, la subcomisaria Yanara Silva, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, precisó que, "según la información que tenemos a través de los testigos, la víctima iba de copiloto, trató de tomar el control del vehículo pero no lo logró".

En definitiva, los antisociales efectuaron una gran cantidad de disparos, y al menos 13 impactaron a la víctima, llevando al dueño del vehículo a trasladarlo al Hospital El Carmen de Maipú, donde llegó fallecido.

"Es terrible, porque acá no pasaban estas cosas antes, este sector era muy tranquilo", lamentó una vecina que escuchó la balacera, y añadió que, dada la cantidad de tiros, el hecho "sonaba como ajuste de cuentas, y no como que estaban asaltando o robando, sino que fueron directamente a disparar a este chico".

De hecho, y tras recuperar la evidencia balística desde el sitio del suceso, un ajuste de cuentas es la segunda hipótesis que maneja la PDI.