Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros la madrugada de este sábado en la esquina de calle Moneda con Rafael Sotomayor, en el Barrio Yungay, comuna de Santiago.

Según información policial, la víctima -que mantenía antecedentes por la Ley 20.000 de drogas- había participado previamente en un partido de fútbol en una multicancha ubicada en ese sector.

El fiscal ECOH Eduardo Jeria informó que el ataque ocurrió cuando el sujeto se encontraba compartiendo y bebiendo bebidas alcohólicas en el exterior del recinto deportivo, junto a otras tres personas.

"Estos hechos ocurren a las 3:30 horas de la madrugada. La información preliminar es que llegó un sujeto que se desplazaba en bicicleta y abrió fuego contra la víctima, impactándola en cuatro oportunidades. (En el lugar) hay evidencia de casquillos balísticos, unos cinco", detalló el persecutor.

El sospechoso huyó luego de percutar los disparos, mientras que amigos y familiares trasladaron al herido hasta el Hospital San Juan de Dios, donde ingresó sin signos vitales.

Personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI concurrió hasta el lugar para realizar las primeras diligencias tendientes a esclarecer la dinámica del crimen.

Debido a que los registros de cámaras de seguridad captaron un ataque directo hacia la víctima, no se descarta un eventual ajuste de cuentas por rencillas previas.