Hombre fue encontrado muerto tras una pelea en La Granja

Un hombre fue encontrado muerto durante la mañana de este viernes en la intersección de calle Quinteros con pasaje 14 Poniente, en la comuna de La Granja.

Según antecedentes preliminares de Carabineros, el homicidio habría ocurrido durante la noche del jueves, luego de una discusión entre la víctima y otro persona. En ese contexto, el fallecido fue golpeado en reiteradas veces con un objeto contundente.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del hecho e identificar al responsable.