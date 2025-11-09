Hombre incumplió arresto domiciliario y mató con 10 puñaladas a un joven

La Fiscalía de Puerto Montt informó este domingo la detención del presunto autor del homicidio de Alexis Hérnandez, músico de 23 años que fue asesinado el viernes en las cercanías de la población Kennedy, en la capital regional de Los Lagos.

El crimen ocurrió pasado el mediodía en la esquina de Santa María con Calbuco, donde la víctima fue apuñalada en al menos 10 ocasiones al resistirse al robo de su mochila.

El sospechoso fue aprehendido -por funcionarios del OS-9 de Carabineros- al interior de un domicilio ubicado en calle Paraguay, en la población 22 de Mayo.

El Ministerio Público subrayó que el sujeto se encontraba cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario total por otro delito al momento de cometer el crimen.

"El Tribunal de Garantía decretó legal la detención del imputado y, a su vez, a petición de la Fiscalía, amplió la detención de este último por tres días, fijando la audiencia de formalización para el día 11 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas", informó el persecutor Joaquín Yáñez, de la Fiscalía local de Puerto Montt.

"La Fiscalía actualmente se mantiene desarrollando una serie de diligencias para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos. También encargó diligencias directamente a Carabineros del OS-9 de Llanquihue, así como también a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Puerto Montt y Labocar Puerto Montt", agregó el persecutor.