Hombre murió tras ser baleado durante una pelea en Puente Alto

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI investiga el crimen de un hombre de unos 45 años, que resultó con lesiones graves tras ser baleado durante una riña, y perdió la vida en el Hospital Sótero del Río.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en la comuna de Puente Alto, específicamente en la esquina de Luis Matte Larraín con Calle Blanca, afuera de la casa de uno de los involucrados.

Cerca de las 2:00 horas, se produjo una fuerte pelea entre un grupo grande de personas, que culminó con una balacera donde resultó herida la víctima fatal, y se presume que otros implicados también.

Personal de la PDI encontró evidencia de al menos 15 disparos en el sitio del suceso, e igualmente dio cuenta de que un auto recibió múltiples tiros, mientras que una vecina dijo haber visto un sable en la calle.

"Hubo muchos gritos, demasiado escándalo. Duró mucho rato la pelea", comentó la misma testigo.