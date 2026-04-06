Hombre murió tras ser baleado en la cabeza en La Pintana

Un hombre chileno fallecido y una mujer brasileña herida dejó un ataque a disparos en plena vía pública, ocurrido en la intersección de Batallón Chacabuco con Soldado Encina, en la comuna de La Pintana.

De acuerdo al subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima fatal, de 26 años, fue interceptado por otros sujetos cuando transitaba en bicicleta, quienes "comienzan a dispararle en diversas ocasiones", recibiendo dos impactos en la cabeza y uno en el brazo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Padre Hurtado donde se constató su fallecimiento.

"De igual forma, había otra víctima de nacionalidad brasileña, de 22 años, quien se encontraba esperando locomoción, instante en que recibe un impacto balístico en una de sus piernas en forma circunstancial", precisó el policía, quien se encuentra a cargo de las diligencias para esclarecer el hecho.