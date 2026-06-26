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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Indagan presunto secuestro y homicidio de adolescente en Valle del Aconcagua

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Unas 24 horas después de que se reportara su desaparición, Carabineros encontró el cuerpo del menor de 17 años en la Cuesta El Manzano.

Indagan presunto secuestro y homicidio de adolescente en Valle del Aconcagua
 ATON (archivo)

Carabineros detuvo a dos sospechosos de participar en el supuesto crimen, quienes enfrentarán a la Justicia este viernes.

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Carabineros indaga el presunto secuestro y homicidio de un adolescente de 17 años, tras encontrar su cuerpo en el sector de Cuesta El Manzano, en el Valle del Aconcagua (Región de Valparaíso).

Las diligencias de la policía uniformada comenzaron en base a una denuncia por presunta desgracia interpuesta la mañana del miércoles, en la Tenencia de la comuna de Santa María.

"Gracias al trabajo investigativo, hemos dado con la dirección de un cuerpo (pero) estamos en plena investigación", comentó el coronel Manzur Abutom, prefecto de Carabineros de Aconcagua.

El despliegue policial también permitió detener a dos sospechosos de participar en la muerte del menor, quienes enfrentarán a la Justicia este viernes.

El delegado provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, subrayó que "estamos en presencia de un crimen", pues de acuerdo con la hipótesis del alcalde de Santa María, Claudio Zurita, "probablemente se trata de un caso de secuestro".

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