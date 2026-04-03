Independencia: Hombre fue acribillado en la conserjería de un edificio

Un hombre de 28 años fue asesinado a disparos la madrugada de este viernes en la entrada de un edificio ubicado en calle Bezanilla, en la capitalina comuna de Independencia.

Según información preliminar, la víctima corresponde a un ciudadano venezolano que estaba junto a su pareja de la misma nacionalidad -ambos en situación migratoria irregular- en las afueras del inmueble.

Fue en ese momento en que ambos fueron interceptados por un vehículo desde donde descendieron dos atacantes, quienes dispararon en reiteradas ocasiones contra el hombre y huyeron del lugar.

"La víctima se dirigía a su domicilio y fue en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le dispararon y, producto de estos disparos, falleció en el lugar. Las personas iban a bordo de un vehículo, posteriormente se bajaron y abordaron a la víctima", informó la fiscal Camila Palma.

"Se están analizando todos esos antecedentes, tomando declaraciones a testigos y levantando cámaras de seguridad. Esas diligencias se están realizando en este momento", agregó la persecutora del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).