Joven de 19 años fue asesinado tras ser apuñalado a bordo de micro en La Pintana

Un joven de 19 años fue asesinado con un arma blanca al interior de un bus de la locomoción colectiva en la capitalina comuna de La Pintana.

El incidente violento ocurrió a bordo de una máquina perteneciente al recorrido 212 del sistema de transporte público la madrugada de este sábado.

Según la información policial, al llegar a la esquina de Avenida Observatorio con Avenida Santa Rosa, se desató una riña entre la víctima y al menos dos individuos que abordaron el vehículo.

Durante la pelea, uno de los atacantes extrajo un arma cortopunzante e infligió heridas de gravedad al joven antes de descender de la máquina para escapar en dirección desconocida.

El crimen se registró en un bus del recorrido 212, en la intersección de las avenidas Observatorio y Santa Rosa. (FOTO: ATON)

"La víctima, quien transitaba en bus de la locomoción pública, es abordado por dos sujetos, uno de ellos pertrechado con un cuchillo. Tras una discusión, lo hiere en sus extremidades inferiores para huir del lugar", confirmó el subinspector Pablo Abarca, integrante de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al percatarse del sangriento hecho, el conductor del bus prestó auxilio a la víctima y la trasladó hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con las primeras declaraciones recabadas en el lugar de los hechos, las sospechas apuntan a que los autores de la agresión mortal serían menores de edad.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI se encuentra analizando el registro de las cámaras de seguridad del bus de transporte público y del entorno vial para identificar y dar con el paradero de los responsables de este crimen.