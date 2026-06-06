Joven fue asesinado en la calle por sujetos que momentos antes estuvieron en su casa

Un joven de 27 años fue asesinado a disparos cuando salió de su casa en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la víctima salió de su domicilio alrededor de las 10:00 de la mañana junto a dos personas, con quienes mantuvo algún tipo de rencilla previa, y al llegar a la intersección de Roma con Milán abrieron fuego en su contra.

Los sujetos dispararon en al menos 10 oportunidades, y cinco tiros impactaron en distintas partes del cuerpo a la víctima, que falleció en el lugar

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realiza las diligencias para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los sujetos.

Alcalde de Cerro Navia: "La promesa del Gobierno de entregar más seguridad, ha sido solo una promesa"

El alcalde Mauro Tamayo (PC) abordó la situación ocurrida en su comuna y emplazó directamente al Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad: "En lo que va del año ya son 11 personas asesinadas, la misma cantidad que todo el 2023. Finalmente, las bandas siguen operando a plena luz del día y en completa impunidad".

"La promesa del Gobierno de entregar más seguridad, ha sido solo eso: una promesa. Nuevamente hacemos el llamado al Gobierno a concentrar los esfuerzos, a poner fiscales de dedicación exclusiva para desbaratar estas bandas criminales. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que el Gobierno tome en serio los problemas de seguridad que no están afectando?", afirmó el jefe comunal.