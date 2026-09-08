La Serena: Hombre fue asesinado tras robo al interior de su casa

Un hombre falleció en el Hospital de La Serena tras ser baleado durante un asalto a su vivienda en el sector de Caleta San Pedro.

Según antecedentes preliminares, un grupo de delincuentes irrumpió en el inmueble en vehículo con la intención de robar y presuntamente se produjo un enfrentamiento con el propietario, quien posteriormente fue hallado herido en la casa colindante de un familiar.

Las policías investigan la dinámica exacta del ataque y si la víctima se trasladó por sus propios medios.

Tras el disparo, los asaltantes huyeron en dirección desconocida.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes realizan empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad para dar con los responsables.

Con este hecho, la Región de Coquimbo registra 28 homicidios en lo que va del año.