Maipú: Ataque armado dejó un fallecido y un herido en riesgo vital

Un ataque armado le quitó la vida a un joven de 20 años y dejó a una vícitma de 22 años en riesgo vital la tarde de este domingo, en la comuna de Maipú.

Carabineros acudió al sector de la cancha de Cuatro Álamos tras recibir un llamado por disparos, y se encontraron con el fallecido al interior de una sede comunitaria del área.

Según el mayor Luis Segura, de la 29° Comisaría La Farfana, "se levantó diversa evidencia balística y otros elementos de interés criminalístico" en el sitio del suceso.

Minutos después, se informó que un segundo individuo, que presentaba una herida de bala en el cuello, ingresó al Hospital El Carmen, donde permanece internado en riesgo vital.

Según antecedentes preliminares, los responsables del ataque llegaron a la sede vecinal en un vehículo y efectuaron una gran cantidad de disparos contra los presentes, antes de darse a la fuga.

La Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía encabezan las diligencias para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los tiradores.