Prisión preventiva para primer detenido por fatal balacera en Rodelillo

A cuatro meses de la trágica balacera en Cerro Rodelillo, se concretó la primera detención y formalización de un sospechoso del asesinato de dos jóvenes, ocurrido la noche del 3 de junio en la parte alta de Valparaíso.

El imputado es un hombre de 24 años que, según antecedentes expuestos por la Fiscalía este sábado, abrió fuego desde un vehículo en movimiento en Avenida Rodelillo con María Labrín, hiriendo a un total de nueve personas.

Entre las diligencias que sustentan tal acusación, se mencionaron peritajes asociados a una cuenta de Instagram, el relato de un testigo reservado, y el hallazgo de una pistola calibre 40 y un chaleco antibalas en el domicilio del imputado.

La investigación también apunta a un vehículo Chevrolet blanco utilizado durante el ataque, que mantenía encargo por robo y posteriormente, fue quemado y abandonado en la comuna de Villa Alemana.

Con todo, el Ministerio Público imputó al detenido de dos delitos de homicidio calificado consumado y siete frustrados, lo cual fue acogido por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Lo resuelto en esta jornada fue valorado por familiares de Nicole Carvajal, una de las víctimas fatales del ataque, y dijeron esperar que las diligencias pendientes permitan identificar y arrestar a todos los responsables del crimen, que serían tres en total.

Desde la PDI, en tanto, se adelantó que revelará más antecedentes sobre el caso el próximo lunes.