Tiroteo en Valparaíso: Una joven murió y hay otros ocho heridos

Una joven de 19 años falleció y otras ocho personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del miércoles en el sector de Cerro Rodelillo, en la parte alta de la ciudad de Valparaíso.

Según los primeros antecedentes recabados por la Fiscalía, siete chilenos y un ciudadano venezolano fueron atacados en Avenida Rodelillo con María Labrín, por los ocupantes de un vehículo en movimiento.

"Estamos investigando con Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer los autores del hecho y poder detenerlos", apuntó el fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal (SAC) Valparaíso, José Uribe.

Todos los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde se constató la muerte de la mujer, y que tres sobrevivientes, de entre 20 y 54 años, permanecen en riesgo vital.

En tanto, los otros cinco heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el último parte de salud.

Por otro lado, el hospital dijo haber atendido a un total de 10 personas baleadas durante la noche, sumando a su balance a la víctima de otro hecho, ocurrido en la localidad de Curauma.

En ese sector, y tras realizar el seguimiento de un vehículo, un funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio y lesionó a un sujeto.

Dada la gran cantidad de heridos en las últimas horas, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, ordenó reforzar las medidas de seguridad en el exterior del Hospital Van Buren, para así resguardar al personal de salud.