Balacera en Rodelillo suma segunda víctima fatal

El Hospital Carlos Van Buren confirmó durante la madrugada de este viernes el fallecimiento de una mujer de 20 años que permanecía internada en estado grave tras resultar herida en la balacera registrada la noche del miércoles en el sector de Rodelillo, en Valparaíso.

El tiroteo dejó un total de nueve personas heridas a bala, y una joven de 19 años falleció la misma noche de los hechos, mientras que la segunda víctima falleció en las últimas horas pese a los esfuerzos médicos en el recinto asistencial porteño.

Desde el hospital informaron que el resto de los pacientes vinculados a este incidente se encuentran estabilizados y bajo seguimiento médico. En paralelo, la Brigada de Homicidios de la PDI y el Ministerio Público mantienen diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a sus responsables.