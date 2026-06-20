Familia de víctima en balacera de Rodelillo presenta querella y denuncia estigmatización

A tres semanas de la tragedia que conmocionó al sector de Rodelillo, en Valparaíso, la familia de Ninoska, una de las dos jóvenes fallecidas, decidió tomar acciones legales.

A través de una querella por homicidio y obstrucción a la justicia, buscan que se identifique a los responsables de los disparos que dejaron, además, a siete personas heridas.

El abogado de la familia, Leonardo Contreras, fundamentó la acción basándose en presuntas irregularidades en el inicio de las indagatorias.

"Entendemos, por los antecedentes que ha dado a conocer la fiscalía, de que esto se produjo en un auto robado durante el mismo día de los hechos, que después fue abandonado en una carretera concesionada", detalló el jurista.

A esto sumó "los hechos que parten de la base de la declaración inicial del fiscal Uribe, en relación con que se hubiesen removido elementos de la escena del crimen, perjudicando de este modo el normal proceso de investigación, lo que constituye a juicio de nosotros un hecho que reviste el carácter de delito de obstrucción a la investigación".

Familiares critican que se catalogue a los habitantes del cerro como parte del problema delictual. (FOTO: ATON)

"Nos han encasillado a todos como si fuésemos delincuentes"

Por su parte, Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska, expresó el profundo dolor de la familia y su malestar por el trato recibido por parte de las autoridades y la opinión pública, señalando que las víctimas eran personas inocentes ajenas a conflictos criminales.

"Solo por venir de un cerro nos ven como que todos somos parte del problema. Nos han encasillado a todos como si fuésemos delincuentes, como si esto fuese un ajuste de cuentas. Mi hermana venía del departamento de mi mamá y se iba hacia su casa con su papá, que hoy en día quedó en estado parapléjico, y con su pololo, que todavía se encuentra luchando por su vida", relató la mujer.

"Mi hermano de 14 años fue el que estuvo presenciando y presenció el hecho de mi hermana cuando ella estaba muerta. Fue incluso el que se ve en los videos que difundieron, que es el que le va a avisar a mi mamá de cuando mi hermana recibió las balas", lamentó Constanza.

Fiscalía de Valparaíso revela que sitio del suceso en Rodelillo fue intervenido antes de los peritajes

En paralelo al lamento de las familias afectadas, la investigación enfrenta desafíos técnicos significativos. Según el fiscal a cargo, Germán Klug, el sitio del suceso no pudo ser preservado de forma óptima, lo que ha complicado la recolección de evidencia balística necesaria para reconstruir con exactitud el ataque que terminó con la vida de los dos jóvenes.

"El sitio del suceso era intervenido, porque muchos testigos, había familiares que movieron del lugar a las víctimas. Funcionarios de Carabineros llegó al sitio del suceso y levantó algunos casquillos. No se encontraron todas las vainillas correspondientes al número de disparos que mencionan los testigos", puntualizó el persecutor.

"Se trasladaron a las personas que se encontraban heridas de inmediato, lo que es evidente. Por lo tanto, es un sitio del suceso que no se mantuvo resguardado", añadió.

No se logró recuperar la totalidad de las vainillas correspondientes al número de disparos reportados. (FOTO: Fiscalía)

A pesar de estas dificultades, Klug descartó que las diligencias solicitadas a la familia, como la declaración de un menor de 14 años hermano de una de las víctimas, respondan a un prejuicio contra el sector. Por el contrario, asegura que son pasos legales obligatorios para lograr condenas.

"Su declaración, por haber sido testigos presenciales del crimen, es fundamental para poder esclarecer los hechos. Por lo tanto, no obedece a ningún tipo de estigmatización, sino a diligencias mínimas para poder acreditar la participación de los imputados", sostuvo el fiscal.

Finalmente, el Ministerio Público reconoció que, si bien una de las tesis principales es un enfrentamiento entre bandas rivales, esto no quita la condición de víctimas inocentes a las personas afectadas, quienes se vieron envueltas en el fuego cruzado mientras transitaban por el sector.