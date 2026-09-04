Amago de incendio obligó a suspender clases en el Liceo de Aplicación

Un amago de incendio afectó durante la mañana de este viernes al Liceo de Aplicación, ubicado en la Avenida Ricardo Cumming, en el centro de Santiago.

Según los reportes preliminares, las llamas, que se registraron en uno de los baños del emblemático recinto educacional, fueron sofocadas inicialmente por las propias personas que se encontraban al interior del centro educativo.

Pese a esto, personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago se mantuvo desplegado en las dependencias del establecimiento con el objetivo de investigar el origen del foco y descartar riesgos mayores para los estudiantes y docentes.

A raíz de esta emergencia, las autoridades del liceo tomaron la decisión de suspender las clases para gran parte de los alumnos, quienes comenzaron a retirarse del lugar de manera progresiva.

En cuanto a la situación vial, el tránsito en la Avenida Ricardo Cumming, en dirección hacia el norte, debió ser interrumpido temporalmente para facilitar el acceso a los vehículos de emergencia. No obstante, las calles fueron reabiertas al tránsito vehicular tras unos minutos.

A esta hora, la situación se mantiene bajo control, aunque la investigación sobre las causas que originaron el humo en las dependencias se mantiene en desarrollo.