Ataque incendiario deja camioneta calcinada en la ruta entre Collipulli y Angol

En desarrollo se encuentra la investigación por la quema de una camioneta en la ruta 182, que une Collipulli con Angol, en la Provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

El teniente coronel Raúl Quintanilla, subprefecto del servicio de la Prefectura de Malleco, informó: "Hoy, alrededor de las 5:00, personal de Carabineros (...) confirmó la existencia de una camioneta siniestrada a raíz del fuego y que mantiene indicios de participación de terceras personas".

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho fue intencional, ya que el conductor fue amenazado antes de que el vehículo fuera incendiado. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas.

Ante esta situación, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de Labocar para realizar peritajes.