Con riesgo de derrumbe: Sigue combate del megaincendio industrial en Quilicura

Bomberos informó este miércoles que, si bien el gigantesco incendio que afecta a dos plantas químicas de Quilicura está circunscrito, el combate continúa con especial precaución por puntos críticos, incluyendo algunos con riesgo de derrumbe.

En un punto de prensa esta mañana, el comandante Carlos Cid, del Cuerpo de Quilicura, aclaró que no se está atacando el fuego directamente: "Trabajamos a distancia para no exponer al personal, ya que hay un riesgo importante de que esas estructuras colapsen".

"De momento, estamos bajando temperatura en algunos puntos, como son las bombonas (de gas) que están a escasos metros del ingreso: están con sus válvulas de alivio activadas y hay fuga de gas, por lo que se mantienen con llama viva para controlar el gas", ejemplificó el funcionario.

Dentro de las instalaciones, en tanto, "vamos a realizar labores de enfriamiento también para lograr de alguna forma cortar alguna válvula e impedir que siga el escape de estos químicos que se mantienen en el interior", cerró Cid.

La presencia de Bomberos en el sector mantiene parcialmente cortado el tránsito de la caletera en dirección al sur por la Ruta 5, en la salida de Las Esteras Sur.

Por otro lado, con el paso de las horas, la pluma de humo negro que se veía desde distintos puntos de la capital ha disminuido considerablemente.

Municipio alista esperada fiscalización

Por su parte, el administrador municipal de Quilicura, Mauricio Sepúlveda, que acudió al sitio del suceso esta mañana, observó que frente a la contingencia, "solicitamos información a las empresas" sobre los químicos presentes en las instalaciones, "y no tuvimos una respuesta hasta tipín 3:00 horas".

Además, reafirmó que en los últimos meses "hemos realizado fiscalizaciones y no nos han dejado entrar, y con eso, obtuvimos el pronunciamiento de la Seremi de Salud" para inspeccionar las plantas posterior a la emergencia.

"Cada empresa que usa sustancias químicas debe tener la declaración de las que utiliza, y acá no estaban", zanjó el funcionario.