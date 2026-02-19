El gobierno de Javier Milei enfrenta el cuarto paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, lo que interrumpió el funcionamiento del transporte y múltiples servicios -con casi 250 vuelos reprogramados-, mientras desde la Casa Rosada el vocero Manuel Adorni calificó la huelga como un acto de "extorsión".

Esto se da en un escenario económico crítico en el país: cierre de unas 22.000 empresas, pérdida de 300.000 empleos, salario mínimo cercano a 200 dólares, sueldos promedio de unos 700 y una inflación interanual que ronda el 32,4%.

LEER ARTICULO COMPLETO