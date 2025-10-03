Costanera Center: Incendio en tienda del tercer piso obligó a evacuar a 2.000 trabajadores

Una emergencia se desató durante la madrugada de este viernes en la comuna capitalina de Providencia, luego de que Bomberos de Santiago reportara un incendio al interior del Mall Costanera Center, el que ya fue controlado.

Cerca de las 05:30 horas, la alarma se activó debido a una intensa emanación de humo detectada en la tienda de zapatillas Skechers del tercer piso del recinto.

Según las primeras informaciones entregadas por Bomberos, el fuego se inició, aparentemente, en una pantalla corporativa al interior del local.

Tras el aviso, la respuesta fue inmediata, movilizando a cerca de 150 voluntarios que se dirigieron al centro comercial para coordinar y ejecutar las labores de control de la situación.

Si bien el incendio logró ser controlado y se mantuvo localizado exclusivamente en esa tienda, la generación de humo fue tan considerable que afectó a la mayor parte del recinto. Por ello, se determinó que es necesario un proceso de ventilación exhaustiva que se estima durará al menos dos horas más.

"Se encontraba fuego en una pantalla corporativa en el interior de la tienda. Esto afecta con bastante humo los locales y pisos superiores, por lo tanto, en los pisos superiores tenemos bastante humo", explicó el comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Durante la emergencia se tuvo que realizar la evacuación de cerca de 2.000 personas que se encontraban trabajando en la madrugada realizando obras o labores de mantenimiento al interior del mall.

Dado que durante el día trabajan cerca de 7.000 personas en este recinto, es crucial que la ventilación sea efectiva para evitar cualquier problema de salud derivado de la inhalación del humo residual.

El incidente no dejó personas lesionadas.

Del piso tres hacia abajo se acumuló agua

Cenco Malls lamentó lo sucedido y detalló en un comunicado que, en una primera evaluación, "no se registraron daños en locales contiguos", pero optaron por cortar el suministro en la zona afectada de manera preventiva.

Asimismo, valoró el rápido actuar de Bomberos y del equipo de seguridad del recinto, y anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del siniestro.

Alrededor de las 08:30 horas de esta jornada, los trabajadores aún no pueden entrar al centro comercial. Solo algunos han ingresado, dependiendo de la tienda en la que trabajan.

Además, de acuerdo con Bomberos, desde el piso tres hacia abajo se acumuló agua por los trabajos, por lo que están realizando labores de limpieza y ventilación.

Tránsito

La emergencia ha causado grandes tacos en las calles aledañas, que concentran un gran número de oficinas.

Según el último reporte de Transporte Informa, sólo Nueva Tobalaba, desde Andrés Bello, continúa cerrada.

Actualización (07:30) de cortes de tránsito por emergencia en Mall Cenco Costanera

✅Av. Vitacura al poniente HABILITADA desde Tajamar

✅Av. Nva Providencia HABILITADA desde Apoquindo

✅Luis T. Ojeda HABILITADA desde Av. Providencia

❌Nva Tobalaba CERRADA desde Andrés Bello https://t.co/njq3Flp2UK pic.twitter.com/XY8Bt9qYup — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 3, 2025