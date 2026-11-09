Incendio afecta a campamento de Cerrillos en medio de desalojo

Un incendio de proporciones afecta la tarde de este lunes a diversas viviendas del campamento Nuevo Amanecer, ubicado en la comuna de Cerrillos, en el mismo sector donde durante la mañana se dio inicio a la primera etapa del masivo desalojo ordenado por las autoridades, que abarca una extensión de 2,8 hectáreas.

El operativo contempló la salida de aproximadamente 817 personas y la desocupación de 262 inmuebles, lo que representa sólo una fracción del asentamiento, que alberga a una población estimada de 15 mil residentes.

Sospechas de intencionalidad del fuego

Frente a la magnitud del siniestro y la densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago, se activó la alerta del Sistema de Información y Alerta Temprana de Despacho para Emergencias Metropolitanas (Siadem).

La medida permitió la concurrencia de carros de bomberos de Cerrillos, Maipú, Santiago, San Bernardo, Metropolitano Sur, La Granja, Ñuñoa, La Pintana, Conchalí-Huechuraba, Talagante y Melipilla.

Según información preliminar, las llamas comenzaron en dos viviendas y se propagaron rápidamente debido a la alta combustibilidad del material de construcción ligero de las viviendas de la toma, como madera, cartón y latas.

Se investiga si el fuego fue originado de forma intencional, situación que deberá ser aclarada por los equipos especializados una vez controlada la emergencia.

De momento, no se reportan personas lesionadas producto del fuego ni de la inhalación de humo.

Primera etapa del desalojo

El desalojo de esta mañana corresponde al undécimo procedimiento de recuperación de terrenos impulsado por el Ejecutivo, que incluyó un despliegue de Carabineros, la PDI, la Municipalidad de Cerrillos, la Oficina Local de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

"Para el Gobierno es muy importante trabajar por recuperar la cultura del orden. Eso significa el orden migratorio, la seguridad y también recuperar aquellos espacios que están tomados. Desde el Ministerio del Interior, junto a cada uno de los delegados presidenciales, hemos llevado adelante coordinaciones para 10 desalojos. Este es el desalojo número 11", señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

La autoridad informó que también se habilitó un albergue para recibir temporalmente a 200 familias, y se dispusieron medidas para resguardar a los animales presentes en el campamento.