Incendio afecta a galpones de la Zofri

Un incendio afecta esta noche de martes a tres galpones ubicados en la intersección de Avenida Salitrera Victoria con Calle Santa Cruz, en la Zona Franca de Iquique (Zofri).

La totalidad de las unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad se trasladó al lugar, y sus voluntarios son apoyados por Carabineros y personal de la empresa CGE, que concurrió con la finalidad de realizar un corte de suministro eléctrico para facilitar las labores de extinción de las llamas.

El fiscal jefe de Iquique, Hardy Torres, dijo que el Labocar y OS-9 desarrollarán diligencias investigativas, pero la preocupación del momento es "controlar y tratar de que el fuego no se expanda a los galpones que están al costado (de los ya siniestrados), que tienen elementos altamente combustibles".