Incendio afecta a liceo de Paine

Un incendio afecta al Liceo Bicentenario Enrique Berstein, ubicado en la comuna capitalina de Paine, lo que motivó la evacuación de las personas que se encontraban en su interior.

De acuerdo con Carabineros, el siniestro comenzó a raíz de labores de soldadura que se realizaban en una de las puertas de una sala de música, y se propagó a otras dos colindantes.

Las llamas, que ya se encuentran controladas por Bomberos, obligaron la evacuación del cuerpo docente, cifrado en unas 70 personas. Afortunadamente, no se encontraban alumnos en el recinto, ya que salieron de vacaciones el jueves.