País | Policial | Incendios

Incendio afecta a un hotel en Taltal

Cooperativa.cl
Voluntarios de todas las compañías de Bomberos de Taltal trabajan a esta hora en un incendio de grandes proporciones que afecta al Hotel Gali, ubicado a unos dos kilómetros de la Plaza de Armas de la comuna.

Los bomberos trabajan en dos frentes: uno por la calle San Martín, donde se emplaza este recinto, y otro por la calle Atacama, en la parte posterior, intentando evitar la propagación del fuego hacia otros inmuebles.

