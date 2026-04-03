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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio afectó a ladera del Parque Metropolitano

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un incendio se registró este viernes en la ladera del Cerro San Cristóbal que da hacia la comuna de Providencia, en Avenida El Cerro con Monseñor Carlos Casanueva, el que ya fue controlado por Bomberos.

De acuerdo a información preliminar, vecinos del sector dieron aviso a Bomberos de la emergencia, que fue rápidamente controlada gracias al actuar de los voluntarios.

No obstante, brigadas del Parque Metropolitano de Santiago siguen trabajando para identificar el inicio del fuego y descartar su intencionalidad, debido a que ese sector está abandonado.

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